تيك توك تطلق مزايا جديدة في الرسائل المباشرة

الوكيل الإخباري-   أعلنت منصة "تيك توك" عن إطلاق مزايا جديدة في قسم الرسائل المباشرة (DMs)، تشمل:

✨ أبرز التحديثات:
رسائل صوتية تصل إلى 60 ثانية.
مشاركة حتى 9 صور أو فيديوهات في المحادثة الواحدة (فردية أو جماعية).
إمكانية التقاط أو تحميل المحتوى من الهاتف، مع أدوات تحرير قبل الإرسال.


🔐 معايير الأمان:
لا يمكن إرسال الصور أو الفيديوهات كأول رسالة لمستخدم جديد، لأسباب تتعلق بالسلامة.
DMs غير متاحة لمن هم دون 16 عامًا.
فلترة تلقائية للمحتوى غير اللائق للمستخدمين بين 16 و18 عامًا.
البالغون (18+) يمكنهم تفعيل الميزات الجديدة من الإعدادات.


🧑‍🤝‍🧑 تفاعل أكبر:
تدعم المحادثات الجماعية حتى 32 مستخدمًا.
ميزة غرف دردشة للمبدعين لتعزيز التواصل بين صناع المحتوى والجمهور.


⏳ الإتاحة:
الميزات ستتوفر تدريجيًا للمستخدمين حول العالم خلال الأسابيع المقبلة.

 

