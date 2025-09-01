معدل البطالة بين الذكور ينخفض بمقدار 0.8 نقطة مئوية

10:34 ص

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول العمالة والبطالة في المملكة للربع الثاني من عام 2025، والذي بيّن أن معدل البطالة للذكور بلغ 18.1 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.





وبلغ معدل البطالة 21.3 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغ آنذاك 21.4 بالمئة. وعلى المدى البعيد، انخفضت البطالة بمقدار 1.3 نقطة مئوية خلال ثلاثة أعوام (مقارنة مع نفس الربع عام 2022).



وأظهر التقرير أن معدل البطالة بين الإناث وصل إلى 32.8 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025، بارتفاع مقداره 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، فيما انخفض معدل البطالة للذكور بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 1.6 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2025.



وبيّن التقرير أن حوالي 60.5 بالمئة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وحوالي 39.4 بالمئة كانت مؤهلاتهم أقل من الثانوي. أما على مستوى المحافظات، فقد سُجِّل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان بنسبة بلغت 33.9 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة بنسبة بلغت 15.6 بالمئة.



وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان (23 سنة فأكثر) 31.7 بالمئة، فيما تركز 58.4 بالمئة من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 59.2 بالمئة.



كما بلغت نسبة المشتغلين الذين يحملون مؤهلات أعلى من الثانوية 42.3 بالمئة، في حين بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل ثانوي 9.6 بالمئة، أما المشتغلون الحاصلون على مؤهلات أقل من الثانوية فبلغت نسبتهم 47.6 بالمئة.



وأظهرت بيانات الربع الثاني من عام 2025 انخفاض نسبة العمالة الوافدة إلى 44.5 بالمئة من إجمالي المشتغلين، مقارنة بـ45.2 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلة تراجعًا قدره 0.7 نقطة مئوية.



وفيما يتعلق بقوة العمل (المشتغلون والمتعطلون)، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.5 بالمئة في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 33.9 بالمئة للربع الثاني من عام 2024. فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 52.3 بالمئة للربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 53.6 بالمئة للربع الثاني من عام 2024.



كما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث 14.6 بالمئة، وذلك للربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 13.9 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، حيث يُلاحظ ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمقدار 0.7 نقطة مئوية بين الفترتين، علمًا بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية يبلغ 18.1 بالمئة.



وأشارت النتائج إلى أن 74.6 بالمئة من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى، مقارنة مع 27.3 بالمئة بين الذكور، حيث بلغت نسبة العاملات في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع 22.3 بالمئة.



يُشار إلى أن مسح قوة العمل يشتمل على عينة يبلغ حجمها 16,560 أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسح قوة العمل يُنفَّذ في منتصف كل ربع من السنة، ويُقدّم بيانات تعكس واقع الربع كاملًا (نيسان، أيار، حزيران)، ويتم سؤال الفرد عمّا إذا بحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة ليوم المقابلة، وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.