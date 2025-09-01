الذهب عالميا يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر

11:58 ص

الوكيل الإخباري- سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، اليوم الاثنين، مستفيدًا من زيادة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.





وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3475.72 دولارًا للأوقية (الأونصة).



وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.9 بالمئة إلى 3546.10 دولارًا.



وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1375.41 دولارًا، وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1121.09 دولارًا.