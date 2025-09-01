الإثنين 2025-09-01 12:54 م
 

الذهب عالميا يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر

سبائك الذهب
 
الإثنين، 01-09-2025 11:58 ص
الوكيل الإخباري-   سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، اليوم الاثنين، مستفيدًا من زيادة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.اضافة اعلان


وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3475.72 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.9 بالمئة إلى 3546.10 دولارًا.

وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1375.41 دولارًا، وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1121.09 دولارًا.
 
 
