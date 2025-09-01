الذهب عالميا يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر

وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3475.72 دولارًا للأوقية (الأونصة).
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.9 بالمئة إلى 3546.10 دولارًا.
وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1375.41 دولارًا، وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1121.09 دولارًا.
