الإثنين 2025-09-01 12:54 م
 

سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بالقاهرة.. والقبض على السارقة

65466
حمادة هلال
 
الإثنين، 01-09-2025 11:26 ص

الوكيل الإخباري-   تعرّضت فيلا الفنان حمادة هلال في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة لحادث سرقة، دفعه إلى التقدم ببلاغ رسمي، لتبدأ الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة.

اضافة اعلان


وبحسب التحريات، تبين اختفاء مقتنيات شخصية وأغراض ثمينة من منزل الفنان، من بينها قرط ألماس، وهاتف آيفون 16 برو ماكس، وبعض الإكسسوارات الخاصة بزوجته.


وأسفرت التحقيقات عن تورط خادمة تعمل بالفيلا، استغلت ثقة الأسرة لارتكاب السرقة. وبموجب إذن من النيابة، تم ضبطها وبحوزتها المسروقات، واعترفت بجريمتها فور مواجهتها.


وقد تم تحرير محضر رسمي، وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات القانونية بحقها.

 

 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

46554544

المرأة والجمال انتفاخ تحت العين: الأسباب والحلول الفعالة

كفرنجة

أخبار محلية حملة شاملة لإغلاق المحال المخالفة وإزالة الاعتداءات في كفرنجة

3233232

تكنولوجيا إنستغرام يطلق أدوات جديدة لإدارة البريد الوارد

غرفة تجارة الزرقاء

اقتصاد محلي الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 39.5 مليون دينار في شهر آب

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا

3461320

تكنولوجيا طرق استرجاع الصور المحذوفة من Google Photos

انخفاض النفط عالميا

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

شعار أكيد

أخبار محلية أكيد: 91 إشاعة خلال شهر آب



 
 





الأكثر مشاهدة