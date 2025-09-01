سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بالقاهرة.. والقبض على السارقة

الوكيل الإخباري- تعرّضت فيلا الفنان حمادة هلال في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة لحادث سرقة، دفعه إلى التقدم ببلاغ رسمي، لتبدأ الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة.

وبحسب التحريات، تبين اختفاء مقتنيات شخصية وأغراض ثمينة من منزل الفنان، من بينها قرط ألماس، وهاتف آيفون 16 برو ماكس، وبعض الإكسسوارات الخاصة بزوجته.



وأسفرت التحقيقات عن تورط خادمة تعمل بالفيلا، استغلت ثقة الأسرة لارتكاب السرقة. وبموجب إذن من النيابة، تم ضبطها وبحوزتها المسروقات، واعترفت بجريمتها فور مواجهتها.



وقد تم تحرير محضر رسمي، وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات القانونية بحقها.