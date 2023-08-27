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الأحد، 27-08-2023 07:58 م

زراعة المفرق تنظم برنامجا تدريبيا بعنوان "محاكاة أعمال المزارعين"

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية زراعة محافظة المفرق/ قسم الإرشاد الزراعي، بالتعاون مع مركز تطوير الأعمال BDC، وجمعية بنوك الادخار الألمانية، اليوم الأحد، برنامجا تدريبيا بعنوان "محاكاة أعمال المزارعين".

وقالت مديرة زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا، إن البرنامج التدريبي الذي يستمر 3 أيام، يهدف إلى بناء قدرات ومهارات المزارعين والمختصين لتعزيز الثقافة المالية الزراعية في إدارة المشاريع للمسجلين على الرابط الذي تم نشره سابقا على صفحة المديرية.

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