زكاة الطفيلة تنفذ حملة كسوة الشتاء لمساعدة الأسر الفقيرة

الوكيل الاخباري - نفذت لجنة زكاة وصدقات محافظة الطفيلة، اليوم الأحد، حملة خيرية تحت شعار "كسوة الشتاء "، اشتملت على إقامة معرض للألبسة والأحذية الشتوية في قاعة مديرية أوقاف الطفيلة.



وقال رئيس لجنة زكاة وصدقات الطفيلة محمد البدارين، خلال إطلاق الحملة بحضور مدير مديرية أوقاف الطفيلة محمد المجالي، إن الحملة التي تستهدف زهاء 1200 أسرة فقيرة، هي استكمال لحملات أطلقتها اللجنة منذ بدء الشتاء الحالي .

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