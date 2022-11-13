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الأحد، 13-11-2022 11:50 م

زها الثقافي فرع جرش يطلق مبادرة كسوة شتاء للأيتام

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الوكيل الاخباري -أطلق مركز زها الثقافي فرع جرش اليوم الأحد، مبادرة بعنوان "كسوة شتاء" تم تخصيصها للايتام والاسر العفيفة في المجتمع المحلي بحضور مندوب محافظ جرش الدكتور معمر العوامرة ورئيس مجلس المحافظة رائد العتوم وبالشراكة مع المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان.

وقالت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيا صبيح إن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الخدمات المجتمعية التي يقدمها المركز بفروعه المنتشرة في العاصمة عمان والمحافظات لمختلف الفئات العمرية من أطفال المجتمع المحلي.

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