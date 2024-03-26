زها الرصيفة يقيم بازاراً لسيدات المجتمع المحلي

الوكيل الإخباري- تحت رعاية رئيس بلدية الرصيفة الأستاذ شادي الزيناتي أُقيم في مركز زها الثقافي بالرصيفة بازار لسيدات المجتمع المحلي بالمشاركة والتعاون مع جمعية أثر الشبابية ومؤسسة الشرق الأدني تحت عنوان "بازاركم" .

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والذي تضمن إستضافة السيدات وتهيئة جميع مرافق المركز لمساعدتهن في تسهيل عملية عرض منتجاتهن المتنوعة وسط أجواء رمضانية جميلة تخللها عدد من الفعاليات كالرسم على الوجوه للأطفال والأناشيد الرمضانية والمسابقات الثقافية وتوزيع الهدايا والتقاط الصور التذكارية ، ويأتي هذا البازار إنطلاقاً من مسؤولية مركز زها الثقافي في تنمية وتعزيز الشراكة المجتمعية .











