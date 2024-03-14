إتلاف 141 كيلوغرامًا لحوم غير صالحة للاستهلاك بالرصيفة

الوكيل الإخباري -

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أتلفت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة 141 كيلوغرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك والتي تم ضبطها في إحدى الملاحم أثناء جولتها التفتيشية التي نفذتها اليوم الخميس بالتعاون مع الشرطة الملكية لحماية البيئة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء على عدد من المحال التجارية والملاحم العاملة ضمن اختصاصها في منطقة الجبل الشمالي وحي الرشيد بمدينة الرصيفة.وأكد متصرف لواء الرصيفة عمر الحديد، أن عمل لجنة السلامة العامة مستمر وبشكل دوري خلال شهر رمضان المبارك للتفتيش على جميع الأسواق بمختلف القطاعات للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وشروط السلامة العامة ولا تهاون مع أي مخالف، وتم تحويل المخالفين للجهات القضائية المختصة.وأشار الحديد إلى أن التوجيهات للجنة السلامة العامة بأن يكون عملها إرشاديا بالدرجة الأولى لتوجيه التجار نحو العمل ضمن الاشتراطات الصحية المعمول بها.