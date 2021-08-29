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الأحد، 29-08-2021 04:35 م

مدير مستشفى جرش: نحتاج لبناء مستشفى جديد في المحافظة

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الوكيل الاخباري- بلغ عدد مراجعي مستشفى جرش الحكومي خلال النصف الأول من العام الحالي 130 ألفا، وفق مدير المستشفى صادق العتوم، الأحد، مشيرا إلى  أن هناك حاجة لبناء مستشفى جديد في المحافظة.

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وتوزع عدد المراجعين للمستشفى على 52 ألف مراجع للعيادات الخارجية، و70 ألف مراجع لقسم الطوارئ و6 آلاف حالة دخول للأقسام وألف عملية مبرمجة وألف عملية طارئة خلال النصف الأول من 2021"، بحسب العتوم .

 

وقال إنّ "صيدلية العيادات الخارجية تقوم يوميا بصرف من 600 إلى 800 وصفة طبية"، مشيرا إلى أن "أغلب الوصفات الطبية تحتوي على أكثر من 15 نوع دواء، مما يشكل ضغطا على المستشفى الوحيد داخل محافظة جرش التي يصل عدد سكانها إلى 300 ألف نسمة".

 

العتوم تحدث عن "نقص في التخصصات الطبية النادرة في مستشفى جرش مثل اختصاصي باطني قلب واختصاصي باطني دماغ وأعصاب وجراحة الأوعية الدموية، حيث يقوم المستشفى بتحويل المرضى الذين بحاجة إلى هذه التخصصات إلى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات الحكومية المركزية".

 

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