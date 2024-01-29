ارتفاع طفيف على الفليفلة .. تعرف على أسعار الخضار بالسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار غالبية الأصناف من الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم الاثنين مع ارتفاع طفيف على سعر الفلفل الحار والفليفلة الحلوة وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن السوق .
حيث ارتفع سعر الفلفل الحار والفليفلة الحلوة بفارق خمسة قروش عن اليوم السابق ، وبلغت اسعارهما اليوم بين 30 و 40 قرشا للكيلو .
وبلغت الكميات الواردة للسوق المركزي 646 .2967 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 131.771 طن.
وتالياً لائحة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم :