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الإثنين، 29-01-2024 09:23 ص

ارتفاع طفيف على الفليفلة .. تعرف على أسعار الخضار بالسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري- استقرت أسعار غالبية الأصناف من الخضار والفاكهة بالسوق المركزي  اليوم الاثنين مع ارتفاع طفيف على سعر الفلفل الحار والفليفلة الحلوة وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن السوق .

حيث ارتفع سعر الفلفل الحار والفليفلة الحلوة بفارق خمسة قروش عن اليوم السابق ، وبلغت اسعارهما اليوم بين 30 و 40 قرشا للكيلو . 

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وبلغت الكميات الواردة للسوق المركزي 646 .2967 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 131.771 طن.

 

وتالياً لائحة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم  :



 




 

 


 

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