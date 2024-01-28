انخفاض سعر الخيار في السوق المركزي اليوم الأحد

الوكيل الإخباري- انخفض سعر كيلو الخيار بمقدار 10 قروش في السوق المركزي للخضار اليوم الأحد، وذلك بعد ارتفاعه لأكثر من مرة خلال الشهر الحالي بسبب زيادة الطلب، وفقًا لما أفاد به مدير السوق المركزي، كساب الشخانبة.

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ووفقًا للنشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي، بلغ سعر كيلو الخيار اليوم ما بين 40 و70 قرشًا للكيلو.



وظلت غالبية الأصناف الأخرى من الخضار ثابتة، حيث بلغ سعر البندورة ما بين 10 و25 قرشًا للكيلو، والبصل ما بين 25 و35 قرشًا للكيلو.



وبلغت الكميات الواردة للسوق المركزي 2854.166 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 108.903 طن.





