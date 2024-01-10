ارتفاع طفيف بسعر كيلو الخيار بالسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - استقرت أغلب أسعار الخضار الأساسية والفاكهة في السوق المركزي ، رغم استمرار ارتفاع أسعار الخيار والكوسا، مع تسجيل انخفاض طفيف في سعر الجزر اليوم مقارنة بالأمس.



وتراوحت أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم كالتالي : سعر البندورة بين 8 و20 قرشاً للكيلو، سعر الخيار بين 30 و55 قرشاً للكيلو، سعر الكوسا بين 40 و65 قرشاً للكيلو، وسعر الليمون بين 30 و50 قرشاً للكيلو.



وبلغت الكميات الواردة لسوق الخضار المركزي اليوم 3617.631 للخضار والفاكهة والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 332.129.



وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي اليوم الأربعاء :

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