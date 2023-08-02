3.7 مليون زائر للأردن خلال 7 شهور بارتفاع نسبته 51.3 %

الوكيل الإخباري- قالت وزارة السياحة والآثار، إن اعداد زوار المملكة الدوليين حققت ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الزوار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2023 نحو 3.720.259 زائر، محققاً إرتفاعاً بنسبة 51.3 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

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وأظهرت الوزارة في نشرتها الشهرية، ارتفاعاً في أعداد سياح المبيت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2023 بنسبة 47 %مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث وصل عددهم الى 3.085.145 سائح.



وحقق سياح المبيت لمجموعة الدول الآسيوية، إرتفاعاً ملحوظاً خلال الاشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2023 بما نسبته 145.9 %مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث تعتبر أعلى نسبة تم تحقيقها على مستوى سياح المبيت حسب المنطقة.