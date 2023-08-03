اصابتان بحادث صدم بين مركبة وحافلة في عمّان

الوكيل الإخباري - تعاملت إدارة السير مع عدد من الحوادث صباح اليوم، كان أبرزها حادث صدم بين مركبة وحافلة على دوار القيسية، في عمان، نتج عنه إصابتين.



وقامت كوادر الإسعاف بنقل الإصابتين الى المستشفى، ووصفت حالتهم بالمتوسطة.



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وبينت الادارة عبر التقرير المروري، على اذاعة الأمن العام، انه تم رفع مركبة شحن تعطلت على الدوار الثاني قبل التأثير على حركة السير، والتعامل مع تعطل مركبة شحن عند نفق الملتقى، وحافلة ما بعد دوار الخامس.



وأشارت إلى أن القيادة بصورة متهورة واستعراضية وتجاوز الإشارة الضوئية حمراء بالإضافة لعدم التقيد بالمسارب المخصصة أو تحميل الركاب فوق الحد المقرر بالنسبة للمركبات العمومية، كان أبرز ما تم ضبطه من مخالفات خلال الـ24 ساعة الماضية.