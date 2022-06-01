الأربعاء 01-06-2022
الوكيل الاخباري
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سعودي يوجه رسالة الى الاردنيين .. هذا ما حدث في عمان !

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الأربعاء، 01-06-2022 04:21 م

سعودي يوجه رسالة الى الاردنيين .. هذا ما حدث في عمان !

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - فقد المواطن السعودي سلمان السرحاني حقيبة يده في منطقة شارع الاردن بالعاصمة عمان مساء امس الثلاثاء ، وكان بداخلها مبلغ مالي واوراق رسمية هامة .

وقال السرحاني لموقع الوكيل الاخباري انه تفقد الحقيبة بعد ساعة من فقدانها ، وعندما عاد الى نفس الموقع ، قام الشاب يحيى نبيل عيال عواد الطفيلي بإعادة الحقيبة له بعد ان حاول البحث عنه طوال فترة فقدانها .

وشكر السرحاني الذي جاء الى الاردن للاستثمار في مشروع خاص الشاب على موقفه بإعادة الحقيبة واغراضه كاملة له ، ووجه تحية الى الشعب الاردني على شهامته واخلاقه النبيلة . 

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