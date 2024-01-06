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السبت، 06-01-2024 05:31 م

سفينة سياحية على متنها 278 راكبا تدشن الموسم الشتوي بالعقبة

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الوكيل الاخباري - رست على شواطئ ميناء العقبة اليوم السبت، الباخرة السياحية(SILVER MOON) وتحمل على متنها 278 راكباً من الجنسية الأميركية والبريطانية إضافة إلى 408 من طاقمها، مدشنة بذلك الموسم السياحي الشتوي في مدينة العقبة للعام الجديد 2024 .

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وقال مدير السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بيتر مرجي في تصريح صحفي، إن السياح الذين على متن الباخرة السياحية سيتوجهون لزيارة منطقة المثلث الذهبي (العقبة البتراء ووادي رم ) ضمن برنامج معد مسبقاً مع السلطة والمكاتب السياحية والعودة مساءً قبل مغادرتها مدينة العقبة في نفس اليوم .

 

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