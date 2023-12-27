اتفاقية تعاون بين سلطة العقبة وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين



الوكيل الاخباري - وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، اتفاقية تعاون لتقديم برامج تعليمية في العقبة.



ووقع الاتفاقية، بحضور رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز،ومدير مديرية تربية العقبة عبدالوهاب الحجاج، عن السلطة مفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي وعن الأكاديمية الرئيس التنفيذي الدكتور أسامة عبيدات.



ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود تعزيز وتطوير قدرات المعلمين والتربويين، بهدف إكسابهم المهارات اللازمة للارتقاء بأدائهم في الغرفة الصفية، وكذلك تطوير القيادة المدرسية بما ينعكس على الأداء التعليمي للمعلمين والطلبة.

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