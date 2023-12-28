تنشيط السياحة تستضيف أطباء جزائريين ومختصين بالسياحة العلاجية

الوكيل الإخباري - استضافت هيئة تنشيط السياحة، وفدا جزائريا يتضمن مجموعة أطباء اختصاص من مختلف التخصصات الطبية، ومختصين بالسياحة العلاجية، يأتي ذلك ضمن رحلة استطلاعية تهدف لتسويق السياحة العلاجية والاستشفائية بالمملكة، بالإضافة إلى تسويق سياحة الاستجمام.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، تضمنت الاستضافة زيارة بعض المستشفيات والمراكز الطبية، وكذلك المواقع السياحية الاستشفائية والاستجمامية مثل حمامات ماعين والبحر الميت، بالإضافة إلى بعض أهم المواقع السياحية كالبترا وجبل القلعة وغيرها من المواقع.



وأشارت الى هذه الاستضافة تأتي ضمن النشاطات الترويجية التي تقوم بها الهيئة في السوق الجزائري لتعزيز الفهم حول التفوق الطبي والاستشفائي في المملكة، بالإضافة إلى جاذبيتها السياحية في مجال الاستجمام، كونها وجهة مميزة للسياحة الطبية.