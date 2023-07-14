سلاح الجو الملكي يشارك في المعرض الجوي "اير تاتو" الدولي

الوكيل الاخباري - افتتح جناح سلاح الجو الملكي المشارك في المعرض الجوي "اير تاتو" (AIR TATTOO) الدولي مقره في قاعدة فيرفورد" الجوية بمدينة سويندون البريطانية، اليوم الجمعة، والذي يستمر لثلاثة أيام متتالية.

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وقال قائد جناح النقل الجوي العقيد الركن الطيار عماد بزادوغ: "إن سلاح الجو الملكي يشارك بعدد من الفعاليات تتمثل بفريق الصقور الملكية، والعرض الثابت بمشاركة طائرة C130، إضافة إلى معرضاً للصور يحتوي على نشاطات وفعاليات القوات المسلحة الأردنية، وصوراً تُظهر مكانة الأردن السياحية والثقافية منذُ بدايات تشكيل الدولة الأردنية وحتى وقتنا الحالي".



وأضاف أن هناك أكثر من 56 فريقاً من مختلف دول العالم ستقدم عروضاً بأنواع الطائرات المختلفة في العرض الثابت، والاستعراضات الجوية حيث أنها ستتنافس على أفضل عرض جوي وأفضل عرض على الطائرات المشاركة.

بدوره قال منسق المعرض العقيد الركن الطيار رائد الخالدي: "إن سلاح الجو الملكي يحتفل هذا العام بمرور 51 عاماً على دخول طائرات C130 للخدمة، والتي جرى تحديثها مؤخراً إلى طائرات C130/R2R وتعتبر من أكفأ الطائرات على المستوى العالمي بحيث أنها تناسب مختلف الظروف".



وبين أن النسخة الأولى من المعرض الجوي "اير تاتو" الدولي انطلقت عام 1973، مشيراً إلى أنه في عام 1983، جرى تعيين جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، رئيساً فخرياً للمعرض طيلة فترة حياته، إضافة إلى أن الجائزة الفخرية للمعرض هي سيف الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.



وفي النسخة الماضية من المعرض، حصل سلاح الجو الملكي على جائزة أفضل عرض للطائرات الثابتة على المدرج، بعد أن اجتازت طائرة C130 الأردنية عدداً من الاختبارات مع أكثر من 275 طائرة مشاركة من مختلف الأنواع والأحجام من دول مختلفة.



يُشار إلى أن هذا المعرض يحمل الرقم القياسي لموسوعة "غينس" كأكبر عرض جوي عسكري على مستوى العالم.

