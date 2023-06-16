إربد: الآلاف يتفاعلون مع فعاليات صيف الأردن

الوكيل الاخباري - تفاعل الآلاف من المواطنين مع فعاليات صيف الأردن التي انطلقت مساء اليوم الجمعة بمدينة الحسن الرياضية بإربد.

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وعبروا بمشاهد عفوية عن حالة الفرح والابتهاج والفخر والاعتزاز التي عاشها الأردن الأسابيع الماضية بالأعياد والمناسبات الوطنية وزواج سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.



واشتملت فعاليات اليوم من ليالي صيف إربد التي حضرها محافظ إربد رضوان العتوم وعدد من المسؤولين وممثلي منظمات المجتمع المدني على فقرات ترفيهية للأطفال ورسم على الوجوه وألعاب ومسابقات تخللها توزيع جوائز على الأطفال الفائزين.



وقدمت فرقة معان للفلكلور والتراث الشعبي عرضاً وطنياً وأهازيج ودبكات تفاعل معها الحضور، وهم يتغنون بالوطن وقيادته الهاشمية.



والهب الفنان حسين السلمان حماس الجماهير الكبيرة بباقة من أغانيه الوطنية التي جسدت معاني الفرح والفخر بقائد الوطن وبمناسبة زواج ولي العهد والمناسبات والأعياد الوطنية.



وتضمنت الفعاليات بازاراً خيرياً لعرض وبيع منتجات الأسر المنتجة والريفية التي لاقت رواجا وإقبالا من الجمهور.



وقال محافظ إربد رضوان العتوم إن الإقبال الكبير على حضور فعاليات صيف الأردن في إربد يؤكد عمق وقيم مشاعر الفرح والافتخار التي يكنها المواطنون للوطن وقيادته الهاشمية، كما هو يهدف إلى توفير البهجة والفرح ومنح الأطفال واسرهم أجواء احتفالية وترفيهية، ويشكل منصة تسويقية للأسر المنتجة والجمعيات بالبيع المباشر للجمهور.

رتبات الأمن العام في الحفاظ على النظام وإدامة حركة المرور وانسيابيته، وثمن جهود كوادر مدينة الحسن والجهات المساندة في تنفيذ برنامج الفعاليات وخروجه بأبهى صورة.