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الخميس، 24-11-2022 11:12 م

سلطة إقليم البترا تنضم رسميا إلى منظمة السياحة العالمية

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الوكيل الاخباري - جرى في مدينة مراكش المغربية الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي في دورته الـ 117 لمنظمة السياحة العالمية، والذي جرى خلاله، قبول عضوية سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عضوا منتسبا في منظمة السياحة العالمية.

ووفقا لبيان نشرته سلطة إقليم البترا، فإن انضمام السلطة لمنظمة السياحة العالمية يشكل فرصة للنهوض في قطاع السياحة من خلال تقديم مبادرات لتنمية القطاع السياحي وتنظيم ورشات وتدريب وتأهيل القطاع في البترا واستضافة الوفود السياحية والمؤتمرات.

وترأس الوفد الأردني سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في المغرب جمانة غنيمات بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات.

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