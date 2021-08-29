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الأحد، 29-08-2021 12:30 م

سلطة العقبة تدعو هؤلاء لتصويب اوضاعهم

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الوكيل الاخباري- دعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الأشخاص الواردة أسمائهم في الكشف المرفق الى تصويب أوضاعهم.

وقالت السلطة : نظراً لقرب انتهاء مهلة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة في المملكة والتي تنتهي يوم 02/09/2021 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2737 بتاريخ 23/06/2021، تدعو سلطة منطقة العقبة أصحاب العمل والعمالة الوافدة في المنطقة للمبادرة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة والاستفادة من اعفاء الغرامات عن المدة السابقة شريطة التقدم بطلب قبل نهاية دوام 02/09/2021 .

وأضافت : تُهيب السلطة أصحاب المؤسسات والعمالة الوافدة الواردة في الكشف المرفق المبادرة لتصويب وضعهم القانوني او تزويد قسم تفتيش العمل لدى السلطة ما يثبت مغادرة البلاد أو تجديد التصريح لدى وزارة العمل علماً وبموجب قرار مجلس الوزراء سيتم إبعاد أي عامل وافد مضى على انتهاء تصريحه ثلاثة أشهر واكثر عن أراضي المملكة.

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