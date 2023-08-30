سماء الأردن على موعد مع القمر الأزرق غدا

الوكيل الإخباري - قالت الأستاذة المساعدة في قسم الفيزياء في الجامعة الأردنية الدكتورة آلاء العزام ان سماء الأردن ستشهد ظهورا للقمر الأزرق غدا، موضحة أن ذلك لا يعني أننا سوف نرى القمر باللون الأزرق.

اضافة اعلان



وأضافت العزام ان هذا الاسم يطلق على القمر عندما يظهر في طور البدر مرتين خلال الشهر الواحد، فيسمى البدر الثاني بالقمر الأزرق، وكذلك عندما يظهر القمر في طور البدر اربع مرات في الفصل الواحد، فيسمى البدر الرابع بالقمر الأزرق.



وأوضحت ان القمر كان في طور البدر في الأول من الشهر الحالي وسيعود إلى طور البدر مرة أخرى في نهاية الشهر، لذلك سيطلق على البدر القادم اسم القمر الأزرق.



يذكر أن القمر في ذلك الوقت سيتزامن وجوده في أقرب نقطة إلى الأرض، أي انه سيظهر بوضع القمر العملاق.