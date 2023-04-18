الثلاثاء 18-04-2023
الوكيل الاخباري

سياحة مادبا تحتفل بيوم التراث العالمي

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الثلاثاء، 18-04-2023 01:50 م

سياحة مادبا تحتفل بيوم التراث العالمي

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الوكيل الإخباري- تحتفل مديرية سياحة مادبا اليوم الثلاثاء، بيوم التراث العالمي، الذي يصادف 18 من نيسان من كل عام، تحت شعار" التراث المناخ".

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وقال مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني،  إن المديرية قامت نفذت عددا من النشاطات بهذه المناسبة العالمية، منها وضع مختبر متنقل خاص برصد نوعية الهواء داخل مركز زوار مادبا، بالتعاون مع مكتب حماية البيئة التابع للمحافظة لفحص جودة الهواء المحيط في المناطق السياحية ووسط المدينة.


وأضاف أنه جرى وضع يافطات باللغة العربية والإنجليزية، احتفاء بهذه المناسبة العالمية، كما ستقدم فرقة فلكورية تراثية "فرسان البادية" غدا الأربعاء، وإضاءة مبنى مركز زوار مادبا بالشموع.


وبين أن جميع دول العالم تحتفل بهذا اليوم الذي حددته منظمة اليونسكو ، الذي يهدف إلى حماية التراث الثقافي والإنساني، حيث تنص اتفاقية التراث العالمي على أن "تدهور أو فقدان أي كائن من التراث الثقافي أو الطبيعي، يشكل إفقارا ضارا لتراث جميع دول العالم" .


وأوضح أن شعار "التراث والمناخ" لهذا العام الذي اختارته اليونسكو، جاء انطلاقا من مسؤوليتها ومراقبتها للآثار السلبية والضارة لتغير المناخ، ما يشكل تهديدا كبيرا للآثار التاريخية والثقافية.

 




 

 


 

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