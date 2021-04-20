سيناريو الامتحانات النهائية في الجامعات خلال أيام

الوكيل الإخباري - يترقّب طلبة الجامعات ، قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، محمد أبو قديس، خلال أيام، حول "سيناريو" عقد الامتحانات النهائية لطلبة الجامعات.

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وكان أبو قديس ، لفت في وقت سابق أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء تقييم الوضع الوبائي نتيجة جائحة كورونا، وذلك عقب انتهاء الشهر الحالي (4).

يُذكر أن مجلس التعليم العالي، قرّر ، الموافقة على الاستمرار في التعلم الإلكتروني "عن بعد" لطلبة المراحل السريرية في جميع التخصصات الطبية وهي "الطب البشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، والتمريض" واستخدام مختبرات محاكاة الواقع الافتراضي في المجالات الطبية والتشخيصية، حتى نهاية نيسان.





