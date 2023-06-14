الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 14-06-2023 08:24 م

شاهد : الملكة تنشر فيديو طريف يشهد تفاعلاً كبيراً

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت جلالة الملكة رانيا مساء اليوم ، موقفا طريفا مع المصور الخاص لها قبيل حضورها الحفل الذي أقيم في قصر الثّقافة بمدينة الحسين للشّباب للفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلّم المتميّز في دورتها السّابعة عشرة، وجائزة المرشد التّربويّ المتميّز في دورتها الخامسة وجائزة مديريّات التّربية والتّعليم الدّاعمة للتّميُّز في دورتها الثّالثة.

وقد حصد المقطع الذي تم نشره على حساب الملكة رانيا على إنستغرام تفاعلا واسعا وقوبل بآلاف التعليقات .

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