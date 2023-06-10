العيسوي يرعى احتفالا شعبيا بالمناسبات الوطنية

الوكيل الاخباري - رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، احتفالا شعبيا بالمناسبات الوطنية.



وقال العيسوي في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم في حدائق الملك عبدالله الثاني بمنطقة المقابلين، بدعوة من النائب أحمد عشا الدوايمة، يتفيأ الأردنيون جميعا اليوم ظلال ذكرى الاستقلال المجيد، وأفراح الوطن بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وعيد الجلوس الملكي، وعيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.



وأضاف نستذكر اليوم وبكل مشاعر الفخر والاعتزاز، التضحيات الجسام التي قدمها آل هاشم الأبرار، في صون هذا الحمى العربي الهاشمي، وإطلاق طاقات الأردنيين الأوفياء، لتجسيد معنى الاستقلال، مما شكل تحولا تاريخيا في صنع مستقبل الأردن، وبناء الوطن الأنموذج.



وأشار العيسوي إلى أن زفاف ولي العهد، سيف أبيه وقرة عينه، حدث تاريخي ، وفرحة وطن، تجسدت فيها منظومة القيم الأردنية النبيلة، والعادات والتقاليد والمورثات الأصيلة، وتلاحم والتفاف الشعب الأردني، حول قيادته الهاشمية.

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