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الثلاثاء، 25-04-2023 08:37 م

مدير هيئة تنظيم النقل البري يبحث جملة من القضايا بالعقبة

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات، مع عدد من المسؤولين في العقبة، القضايا والمشاكل ذات العلاقة بالقطاع، إضافة لسبل التعاون المشترك مع عدد من الجهات.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء؛ ناقش الوريكات خلال زيارة ميدانية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ مع مدير مديرية جمرك العقبة العميد أحمد العكاليك، سبل ومتطلبات الربط الإلكتروني بين الطرفين، بما يخدم عمل الهيئة وتزويدها بالبيانات الجمركية، فيما ناقش مع مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ عبد المجيد القرالة؛ قضايا الشحن بأنماطه كافة، وسبل التطوير المستقبلي لها.

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