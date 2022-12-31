السبت 31-12-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 31-12-2022 11:40 م

شاهد : لحظة وفاة مواطن اردني اثناء اداء صلاة المغرب - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة في احدى مساجد بلدة الصريح اليوم السبت يُظهر مفارقة الدكتور ابراهيم حمزه شهابات للحياة أثناء أداء صلاة المغرب.

ونعت عشيرة الشهابات فقيدها سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

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