الاوقاف تدعو لإقامة صلاة الغائب على شهداء الوطن يوم الجمعة

الوكيل الاخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأئمة والخطباء لإقامة صلاة الغائب في جميع مساجد المملكة بعد صلاة الجمعة المقبلة على أرواح شهداء الوطن.



وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة بعث بتعميم اليوم الأربعاء لجميع مدراء مديريات الأوقاف في المملكة لاقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء الوطن والواجب، سائلا المولى عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء ويتغمدهم بالرحمة والمغفرة وأن يحفظ الله الاردن ويجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اضافة اعلان