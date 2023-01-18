الأربعاء 18-01-2023
الوكيل الاخباري

تنويه هام الى الاردنيين في السعودية

وفد عسكري فلسطيني يزور مديرية الإعلام العسكري

الحنيطي يستقبل وزير الدفاع الجورجي

وزير الصحة : لا نستبعد وجود متحورات جديدة لدينا

شباب العاصمة تواصل التعريف بجائزة ولي العهد للعمل التطوعي

دراسة لتحويل مستشفى العقبة الميداني لحكومي

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فرنسي تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

الملكة رانيا: سعيدة بقضاء وقت بصحبة الشيخة فاطمة

الخارجية تعزي بضحايا حادثة سقوط مروحية في أوكرانيا

الأربعاء، 18-01-2023 06:35 م

شباب العاصمة تواصل التعريف بجائزة ولي العهد للعمل التطوعي

w


الوكيل الاخباري - واصلت مديرية شباب محافظة العاصمة، اليوم الأربعاء، عقد جلسات التعريف بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في مركز شابات الجيزة والقويسمة.

واشتملت الجلسة التعريفية، التي أدارها عضو لجنة الجائزة الدكتور يحيى الدعجة، على تعريف برؤية ورسالة الجائزة المتمثلة في التميز والعمل التطوعي لخدمة المجتمع الأردني والتوسع في نشر ثقافة العمل التطوعي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية، وتحفيز وتقدير جهود المتطوعين والمؤسسات والعمل الجماعي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
news-250321-saudi.yemen

تنويه هام الى الاردنيين في السعودية

1202311202959517956270

وفد عسكري فلسطيني يزور مديرية الإعلام العسكري

12202212181328410309276

الحنيطي يستقبل وزير الدفاع الجورجي

الهواري

وزير الصحة : لا نستبعد وجود متحورات جديدة لدينا

وزارة الصحة

دراسة لتحويل مستشفى العقبة الميداني لحكومي

2

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فرنسي تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي

أخبار متعلقة
120231516549434856852

جلسة تعريفية حول جائزة الحسين للعمل التطوعي في لواء بني عبيد

1220223121358264810920

جلسة تعريفية بجائزة ولي العهد للعمل التطوعي في إربد

ww

وفاة طفل غرقا في سيل الزرقاء

92021415110865652476

مكافحة المخدرات تداهم تجاراً ومروجين للمخدرات

1220223110541255317049

ورش شبابية بمركزي شباب وشابات دير أبي سعيد والوسطية

120237201045480337909

جلسة تعريفية في الكرك حول جائزة الحسين للعمل التطوعي