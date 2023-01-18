شباب العاصمة تواصل التعريف بجائزة ولي العهد للعمل التطوعي

الوكيل الاخباري - واصلت مديرية شباب محافظة العاصمة، اليوم الأربعاء، عقد جلسات التعريف بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في مركز شابات الجيزة والقويسمة.



واشتملت الجلسة التعريفية، التي أدارها عضو لجنة الجائزة الدكتور يحيى الدعجة، على تعريف برؤية ورسالة الجائزة المتمثلة في التميز والعمل التطوعي لخدمة المجتمع الأردني والتوسع في نشر ثقافة العمل التطوعي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية، وتحفيز وتقدير جهود المتطوعين والمؤسسات والعمل الجماعي.

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