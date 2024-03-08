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الجمعة، 08-03-2024 11:22 م

الكرك: مواطنون يطالبون باستكمال تعبيد طريق بعد تأهيله في وادي ابن حماد

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الوكيل الإخباري - طالب مواطنون في منطقة وادي ابن حماد الواقعة شمالي محافظة الكرك، بضرورة استكمال إجراءات تعبيد الطريق الموصل إلى الحمامات المعدنية الساخنة بعد تأهيله وتوسعته، ولا سيما أنه يخدم منطقة ترويج سياحي على المستويين المحلي والعالمي.

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وفي أثناء جولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في المنطقة، قال المواطنون، إن إعادة تأهيل الطريق وتوسعته، التي انتهت أعماله في نهاية كانون الأول من العام الماضي قد شكلت منعطفا إيجابيا في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة تزامنا مع وعورة الطريق، لكن تبقى تعبيده.


وقال نائب رئيس جمعية دار الكرك للتراث والثقافة المحامي فايز الذنيبات ، إن الجمعية قد باشرت منذ بدايات العام الماضي بمشروع تراثي ثقافي سياحي ضخم تزامنا مع بداية إعادة تأهيل الطريق تماشيا مع التوجهات الملكية الهادفة إلى إنشاء مشروعات تنموية تسهم بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مثمنا الجهود الكبيرة لجميع القائمين على أعمال إعادة تأهيل الطريق وتوسعتها والتي ستقدم الخدمة للكثير من الأفكار المستقبلية والمشاريع الاستثمارية التي سينوي عليها أبناء المنطقة.


ودعا العامل في مجال السياحة في حمامات وادي ابن حماد عقاب الفقرا، الجهات الرسمية المعنية إلى ضرورة وضع خطة منهجية مدروسة ومحددة المعالم لتطوير الطرق الموصلة إلى المواقع السياحية ، ولا سيما أن الكثير من المواطنين والسياح يفضلون الإقامة والمبيت في هذه المواقع، ما يتطلب توفير الطرق السهلة والآمنة التي تكفل لهم عدم تعريض أرواحهم للخطر.


ودعا أحد القاطنين في المنطقة ماهر أبو مليقة المعنيين في وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى ضرورة وضع حواجز إسمنتية أو سواتر ترابية على بعض جوانب الطريق الواقعة في مناطق شديدة الانحدار والمطلة على جوانب وادٍ عميق؛ حيث إنها كادت أن تسبب بحوادث خطرة للعديد من السيارات وخصوصا السياحية جراء انزلاقها وعدم تماسكها مع طبقة البيس كورس على الشارع نظرا لعدم معرفتهم بتضاريس المنطقة.


كما طالب عدد من المواطنين في المنطقة يشاطرهم الزوار والسياح القادمون إلى حمامات وادي ابن حماد بضرورة إيجاد محطة أمنية على الطريق حيث يشكو الذين تتعطل مركباتهم من معاناة حقيقية، لا سيما في ساعات الليل لحين وصول المساعدة لنقل مركباتهم أو صيانتها مع غياب شبكات الاتصالات، في بعض مناطق الطريق.


وأكد أحد زوار المنطقة ضرورة الإسراع بتعبيد الطريق، داعيا سائقي السيارات إلى أن يكونوا على قدر عال من الوعي والحذر، في أثناء القيادة على الطريق تجنبا لوقوع أي حوادث خطرة لا قدر الله.


بدوره، قال مدير أشغال الكرك المهندس خالد العمرو، إن تكلفة إعادة تأهيل الطريق الموصلة إلى حمامات وادي ابن حماد قد بلغت حوالي 650 ألف دينار وتحت إشراف مستمر من المعنيين في المديرية للحصول على أعلى المواصفات الفنية منذ بداية المباشرة في العمل وصولا إلى مراحل التسليم.


وأكد توجه المديرية في مخاطبة وزارة الأشغال العامة والإسكان لاستكمال إجراءات تعبيد الطريق نظرا لأهمية المنطقة السياحية، ما سيسهم بتشجيع الجمعيات المعنية والمواطنين في إقامة مشروعات سياحية استثمارية.

 




 

 


 

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