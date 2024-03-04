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الإثنين، 04-03-2024 03:20 م

اجتماع اللجنة المشتركة لمشروع تعزيز وبناء القدرات على إدارة فاقد المياه

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الوكيل الإخباري - عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة لمشروع تعزيز وبناء القدرات على إدارة كمية فاقد المياه في محافظات الجنوب بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري وعدد من المساعدين وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا اجتماعها الأول في سلطة المياه اليوم الاثنين بمشاركة المعنيين من سلطة المياه ومن شركة مياه لعقبة وإدارة مياه معان والطفيلة والكرك، وبإشراف من قبل الفريق الاستشاري الياباني وبحضور الممثـل المقيــم لمكـــتب جايكـــــــا في الأردن.اضافة اعلان

 
حيث يهدف المشروع الممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، لرفع قدرات العاملين في إدارة فاقد المياه وإعداد المدربين بهذا المجال وذلك لتقليص نسبة الفاقد المائي في المحافظات الجنوبية، حيث يشمل المشروع على برامج تدريبة عملية ونظرية ولفتره تمتد على ثلاث سنوات وسيتم فيها تزويد المحافظات الجنوبية بالأجهزة اللازمة لإتمام البرنامج التدريبي.

 




 

 


 

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