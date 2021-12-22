شركتان جديدتان لبيع المحروقات في الأردن العام المقبل

الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري"من مصادر مُطلعة، أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، طرحت مؤخرا عطاء لاستقطاب شركتين جديدتين لتسويق وبيع المحروقات محليا.

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وبينت المصادر، أنه من المتوقع أن تدخل شركة او شركتين جديدتين إلى السوق الأردنية مع منتصف العام المقبل، إلى جانب الشركات الثلاثة الموجودة من قبل.



وبحسب رصد " الوكيل الإخبري" قدرت الحكومة في موازنة 2022 وجود 4 شركات لتسويق المشتقات النفطية في السوق الأردنية خلال عام 2022 على أقل التقديرات.



يذكر أنه تعمل في السوق حالياً ثلاث شركات و تتقاسم فيما بينها محطات المحروقات في المملكة وعددها حوالي 500 محطة، كما تتقاسم الشركات الثلاث سوق المشتقات النفطية و بنسبة الثلث لكل منها.





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