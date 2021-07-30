مراكز التطعيم لمن تجاوز 12 عاما الجمعة - اسماء

الوكيل الاخباري -
أعلنت وزارة الصحة أسماء مراكز التطعيم التي يتوفر فيها مطعوم كوفيد-19 (نوع فايزر) للفئة العمرية (من 12 عاماً فما فوق) وبدون موعد مسبق للجرعة الأولى، وكذلك لمن تخلّف عن الجرعة الثانية ممن تلقى جرعته الاولى من مطعوم فايزر، ليوم الجمعة.اضافة اعلان
وتاليا المراكز:
- الصالة الرياضية / تربية الرمثا اربد فايزر / بيونتيك
- المركز الثقافي اربد اربد فايزر / بيونتيك
- مركز صحي حبراص الشامل اربد فايزر / بيونتيك
- مركز شباب وشابات دير ابي سعيد اربد فايزر / بيونتيك
- مركز صحي الشونة الشمالية الشامل اربد فايزر / بيونتيك
- مدرسة معدّي الثانوية للبنات البلقاء فايزر / بيونتيك
- مركز صحي عين الباشا الشامل البلقاء فايزر / بيونتيك
- مستشفى السلط القديم البلقاء فايزر / بيونتيك
- مدينة الامير محمد للشباب الزرقاء فايزر / بيونتيك
- مركز صحي الضليل الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيك
- مستشفى الامير فيصل الحكومي الزرقاء فايزر / بيونتيك
- مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الزرقاء فايزر / بيونتيك
- مركز صحي الطفيلة الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيك
- ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمة فايزر / بيونتيك
- ديوان عشائر العجارمة –ناعور العاصمة فايزر / بيونتيك
- صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني – القويسمة العاصمة فايزر / بيونتيك
- مركز صحي الجبيهة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
- مركز صحي وادي السير الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
- مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود العاصمة فايزر / بيونتيك
- مستشفى الامير حمزة العاصمة فايزر / بيونتيك
- مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة فايزر / بيونتيك
- مركز صحي الصافي الكرك فايزر / بيونتيك
- مركز صحي المزار الجنوبي الكرك فايزر / بيونتيك
- الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي المفرق فايزر / بيونتيك
- مركز مستشفى البادية الشمالية المفرق فايزر / بيونتيك
- نادي جرش الرياضي جرش فايزر / بيونتيك
- مركز صحي عجلون الشامل عجلون فايزر / بيونتيك
- مجمع النقابات المهنية – مأدبا مأدبا فايزر / بيونتيك
- مركز صحي البتراء الشامل معان فايزر / بيونتيك
- مركز صحي معان الشامل معان فايزر / بيونتيك