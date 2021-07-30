مراكز التطعيم لمن تجاوز 12 عاما الجمعة - اسماء

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أعلنت وزارة الصحة أسماء مراكز التطعيم التي يتوفر فيها مطعوم كوفيد-19 (نوع فايزر) للفئة العمرية (من 12 عاماً فما فوق) وبدون موعد مسبق للجرعة الأولى، وكذلك لمن تخلّف عن الجرعة الثانية ممن تلقى جرعته الاولى من مطعوم فايزر، ليوم الجمعة.وتاليا المراكز:- الصالة الرياضية / تربية الرمثا اربد فايزر / بيونتيك- المركز الثقافي اربد اربد فايزر / بيونتيك- مركز صحي حبراص الشامل اربد فايزر / بيونتيك- مركز شباب وشابات دير ابي سعيد اربد فايزر / بيونتيك- مركز صحي الشونة الشمالية الشامل اربد فايزر / بيونتيك- مدرسة معدّي الثانوية للبنات البلقاء فايزر / بيونتيك- مركز صحي عين الباشا الشامل البلقاء فايزر / بيونتيك- مستشفى السلط القديم البلقاء فايزر / بيونتيك- مدينة الامير محمد للشباب الزرقاء فايزر / بيونتيك- مركز صحي الضليل الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيك- مستشفى الامير فيصل الحكومي الزرقاء فايزر / بيونتيك- مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الزرقاء فايزر / بيونتيك- مركز صحي الطفيلة الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيك- ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمة فايزر / بيونتيك- ديوان عشائر العجارمة –ناعور العاصمة فايزر / بيونتيك- صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني – القويسمة العاصمة فايزر / بيونتيك- مركز صحي الجبيهة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك- مركز صحي وادي السير الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك- مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود العاصمة فايزر / بيونتيك- مستشفى الامير حمزة العاصمة فايزر / بيونتيك- مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة فايزر / بيونتيك- مركز صحي الصافي الكرك فايزر / بيونتيك- مركز صحي المزار الجنوبي الكرك فايزر / بيونتيك- الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي المفرق فايزر / بيونتيك- مركز مستشفى البادية الشمالية المفرق فايزر / بيونتيك- نادي جرش الرياضي جرش فايزر / بيونتيك- مركز صحي عجلون الشامل عجلون فايزر / بيونتيك- مجمع النقابات المهنية – مأدبا مأدبا فايزر / بيونتيك- مركز صحي البتراء الشامل معان فايزر / بيونتيك- مركز صحي معان الشامل معان فايزر / بيونتيك