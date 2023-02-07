شقيقان أردنيان مفقودان في تركيا وعائلتهم تناشد

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت عائلة المواطنين الأردنيين مهند واشرف الطراونة، إنهما فقدا الإتصال بهما من ساعات وقوع الزلزال الأول في تركيا حتى الآن دون معرفة أخبارهم.

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وأوضحت العائلة لـ " الوكيل الإخباري" أن مهند 42 عاما وأشرف 45 عاماً، يعملان في مجال العقارات مدينة انطاكيا التركية منذ سنوات، وقد فقد الاتصال معهما من ساعات وقوع الزلزال حتى الآن.



وبينت العائلة أنه تم الاتصال مع وزارة الخارجية، التي اخبرتهم بدورها أنها تتابع من خلال غرفة العمليات.



وناشدت العائلة وزارة الخارجية ان يتم البحث عن المفقودين بالتنسيق مع السلطات التركية في أسرع وقت



من جهتها قالت وزارة الخارجية إنها تتابع اول باول تفاصيل فقدان الشقيقين الطراونة.

