الثلاثاء 07-02-2023
الوكيل الاخباري

أمر مالي جديد من وزير المالية بشأن النفقات الجارية والرواتب

مجلس محافظة الزرقاء يشكل فريق طوارئ للتعامل مع الحالة الجوية

ترحيل تسع عائلات إلى دور الإيواء في إربد

زعيم كوريا الشمالية يأمر جيش بلاده بالاستعداد والجاهزية للحرب

خبير يوجه السائقين باتباع هذه الإرشادات أثناء الانزلاقات

قطع السير على الصحراوي من الأبيض لغاية جسر الحسا بسبب الغبار

إيعاز بفتح بيوت ومعسكرات الشباب بالمحافظات كمراكز إيواء للمواطنين

أُم لـ 5 أطفال أردنيين في سوريا تناشد بالعودة إلى الأردن بعد الزلزال المدمر

زلزال تركيا وسوريا.. رصد خسائر بشرية واقتصادية مروّعة

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الثلاثاء، 07-02-2023 10:29 ص

شقيقان أردنيان مفقودان في تركيا وعائلتهم تناشد

e985faee-50e8-4dc2-9d4e-883aaf6e960c


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت عائلة المواطنين الأردنيين مهند واشرف الطراونة، إنهما فقدا الإتصال بهما من ساعات وقوع الزلزال الأول في تركيا حتى الآن دون معرفة أخبارهم.

اضافة اعلان


وأوضحت العائلة لـ " الوكيل الإخباري" أن مهند 42 عاما وأشرف 45 عاماً، يعملان في مجال العقارات مدينة انطاكيا التركية منذ سنوات، وقد فقد الاتصال معهما من ساعات وقوع الزلزال حتى الآن.


وبينت العائلة أنه تم الاتصال مع وزارة الخارجية، التي اخبرتهم بدورها أنها تتابع من خلال غرفة العمليات.


وناشدت العائلة وزارة الخارجية ان يتم البحث عن المفقودين بالتنسيق مع السلطات التركية في أسرع وقت


من جهتها قالت وزارة الخارجية إنها تتابع اول باول تفاصيل فقدان الشقيقين الطراونة. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120239111843209430010

أمر مالي جديد من وزير المالية بشأن النفقات الجارية والرواتب

ظ

مجلس محافظة الزرقاء يشكل فريق طوارئ للتعامل مع الحالة الجوية

image

ترحيل تسع عائلات إلى دور الإيواء في إربد

الغبار

قطع السير على الصحراوي من الأبيض لغاية جسر الحسا بسبب الغبار

245186_13_1642620197

إيعاز بفتح بيوت ومعسكرات الشباب بالمحافظات كمراكز إيواء للمواطنين

220237113025901801117

أُم لـ 5 أطفال أردنيين في سوريا تناشد بالعودة إلى الأردن بعد الزلزال المدمر

أخبار متعلقة
11202011122310438369174

الملك يعزي بضحايا الزلزال بسوريا وتركيا ويوجه بتقديم مساعدات لأسرهم وللمصابين

63e0948a4c59b77aee637738

خبير أردني في علم الزلازل يشرح حيثيات الزلزال التركي المُدمر

2

الخارجية تعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال وتعلن خط ساخن للاردنيين

وزارة الخارجية

الخارجية تفعل خلايا أزمة لمتابعة أوضاع الأردنيين بتركيا وسوريا

elaosboa10742

الجيولوجيين : لا يمكن التنبؤ بحدوث ارتدادات زلزالية على منطقتنا بعد زلزال تركيا

1

مرصد الزلازل الأردني يسجل زلزالا بقوة 7.5 في جنوب وسط تركيا