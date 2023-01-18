قاضي القضاة يلتقي وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

الوكيل الإخباري - التقى سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ نهار الربطة، في مكتبه اليوم الأربعاء، وفد لجنة حقوق الإنسان العربية (الميثاق العربي) في جامعة الدول العربية، برئاسة المستشار جابر المري، ونائب رئيس اللجنة السفيرة ناديه جفون، وعضو اللجنة إبراهيم خليل.

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وقدم قاضي القضاة، خلال اللقاء الذي حضره رئيس المجلس القضائي سماحة الشيخ كمال الصمادي، شرحاً موجزاً عن مهام دائرة قاضي القضاة وأعمال المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية والقدس الشريف، وما تقوم به من دور واضح وكبير في حفظ ورعاية الحقوق بشكل عام لاسيما حقوق المرأة والطفل والتي تستند تشريعاتها إلى ثوابت الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وتراعي مقتضيات العصر وتطور الحياة.



وأشار إلى أن الدائرة قامت بإجراءات عديدة من شأنها حماية وتعزيز حقوق الإنسان، سواء على صعيد تطوير وتحديث التشريعات التي تحكم عمل الدائرة والمحاكم الشرعية، ومنها قوانين: الأحوال الشخصية، وتشكيل المحاكم الشرعية، وأصول المحاكمات الشرعية، والتنفيذ الشرعي، او على صعيد الإجراءات والخدمات.



وبين الربطة الدور الكبير الذي تقوم به دائرة قاضي القضاة فيما يخص قضايا اللاجئين في المملكة وذلك من خلال تنفيذ برامج وآليات خاصة لتمكينهم من الحصول على حقوقهم ووصولهم إلى سبل العدالة، مشيرا إلى ما تقدمه الدائرة من خدمات داخل مخيمات اللاجئين السوريين من خلال مكاتب المحاكم الشرعية في مخيمي الزعتري والأزرق.



وأشاد رئيس اللجنة المستشار جابر المري والوفد المرافق، من جهتهم، بموقف المملكة الأردنية الهاشمية الإيجابي والفعّال في منظومة حقوق الإنسان، معبرا عن تقديره لدور القضاء الشرعي في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وإيصال الحقوق لأصحابها ضمن اختصاصها وبما يحقق العدالة الناجزة ويضمن استقرار الأسرة والمجتمع.