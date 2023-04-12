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الأربعاء، 12-04-2023 11:44 ص

شكاوى من انقطاع الدجاج.. والاتحاد النوعي: تقلبات الطقس زادت أعداد وفيات الطيور

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قال أمين سر الاتحاد النوعي للدواجن حسان أبو دقر إن التقلبات الجوية في المملكة تزيد من كلف إنتاج الدواجن على المزارعين .

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وأضاف أبو دقر اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" أن انخفاض درجات الحرارة المستمر خلال الفترة الماضية أثر على سلاسل التوريد وزاد من أعداد وفيات الدواجن في المزارع .


ونوه أن بعض المزارع زادت نسبة وفيات الدواجن فيها 3 أضعاف النسبة الطبيعية والتي تبلغ 5% لكل قطيع بسبب التقلبات الجوية مما ينعكس على كلفة الإنتاج .


وبشأن شكاوى المواطنين حول انقطاع دواجن "النتافات" في الأسواق أوضح أن الأسباب تعود إلى عزوف أصحاب محلات "النتافات" عن شراء الدواجن من المزارع نتيجة عدم تحقيق أي هامش ربح بسبب الأسعار التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة .


وتابع "يوجد بعض أصحاب النتافات غير المرخصة يشترون كيلو الدجاج من المزارع بزيادة 10 قروش عن السعر المحدد من الحكومة "للشراء من المزارع" بـ 1.55 قرشاً ويبيعونه للمواطن بـ 1.80 قرشاً ."


وكانت الحكومة حددت سقوف سعرية للدجاج الحي "النتافات" باب المزرعة بدينار و45 قرشا للكيلو، وللتوزيع دينار ونصف، وللمستهلك بدينار و65 قرشا.


كما تم تحديد سعر توزيع الدجاج الطازج بدينار و90 قرشا، وللمستهلك بدينارين.


 




 

 


 

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