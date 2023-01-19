الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

المستقلة للانتخاب: فليحة السبيتان تخلف الفايز بعضوية مجلس النواب

ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الزرقاء

لأول مرة في تاريخ لبنان .. الدولار الواحد يسجل 50 ألف ليرة

شكاوى من انقطاع دواء لمرضى زراعة الكلى بالمستشفيات الحكومية

تعزيز القدرات التخزينية للحبوب بانشاء 50 مستوعبا جديداً

المركزي حول أمان البيانات والبطاقات المصرفية: أنظمة حماية بالبنوك تمنع حدوث أي اختراق

التعامل مع 1203 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الإدارة المحلية: 320 مليون دينار قيمة مديونية البلديات

إغلاق جزئي على طريق المطار من صباح الجمعة وحتى مساء السبت

وفاة و60 إصابة جراء تدافع المشجعين في العراق

الخميس، 19-01-2023 01:42 م

شكاوى من انقطاع دواء لمرضى زراعة الكلى بالمستشفيات الحكومية

7-5


الوكيل الإخباري - شكا مرضى كلى من عدم توفر دواء "advagraf" الذي يستخدم لتعزيز فرص نجاح زراعة الأعضاء، في في المستشفيات الحكومية منذ اكثر من 10 أيام.

اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم خضعوا لعمليات زراعة كلى منذ نحو عامين، ويتناولون الدواء بشكل دوري لغايات كبت المناعة وبالتالي تقليل رفض الجسم لزراعة الأعضاء وهو ما يزيد من فرص نجاحها.


وأضافوا أنهم راجعوا أكثر من مرة خلال 10 أيام ولم يكن الدواء متوفرا هناك، ما يهدد بتراجع حالتهم الصحية.


وأشاروا أن الدواء غير متوفر في الصيدليات.


وبيّنوا أنه في حال لم يحصلوا على الدواء فإن الجسم سيهاجم الكلى باعتبارها جسم غريب ما يعني تضرر الشخص وعودته إلى غسيل الكلى مجددا.


يذكر أن "advagraf" هو دواء يستخدم كبح المناعة بعد زراعة الأعضاء كالقلب، الكلى أو الكبد (يستخدم عن طريق الفم أو عن طريق الحقن).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
001

المستقلة للانتخاب تكشف من سيخلف الفايز بعضوية مجلس النواب

WhatsApp Image 2023-01-19 at 1.52.20 PM

ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الزرقاء

66

الأردن يشارك بمعرض علماء الغد في ايرلندا

main_image62a8c1e124e04

تعزيز القدرات التخزينية للحبوب بانشاء 50 مستوعبا جديداً

33001

المركزي حول أمان البيانات والبطاقات المصرفية: أنظمة حماية بالبنوك تمنع حدوث أي اختراق

326190450_1431193110620712_2162431820079572517_n

التعامل مع 1203 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
b457113a-نظام-فوترة-إلكتروني-تعبيرية

المستشفيات الخاصة تنظم لقاء توعويا حول نظام الفوترة والربط الالكتروني

0L5A0235

%79.3 نسبة نمو حجم الاستثمار في الأردن خلال 2022

عمليات-تجميل-الوجه-min

نقيب الأطباء: 60 شكوى على مراكز تجميل بأقل من 6 أشهر والنظام الجديد سيحد من المخالفات

63a3163e4c59b739e62904ab

الصحة تعلن مراكز فحص كورونا - أسماء

1671629295261

الأردن يشارك بالاجتماع الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بمنظمة التعاون الإسلامي

1671627357267

الشبول ينعى المؤرخ الدكتور عصام الموسى