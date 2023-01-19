شكاوى من انقطاع دواء لمرضى زراعة الكلى بالمستشفيات الحكومية

الوكيل الإخباري - شكا مرضى كلى من عدم توفر دواء "advagraf" الذي يستخدم لتعزيز فرص نجاح زراعة الأعضاء، في في المستشفيات الحكومية منذ اكثر من 10 أيام.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم خضعوا لعمليات زراعة كلى منذ نحو عامين، ويتناولون الدواء بشكل دوري لغايات كبت المناعة وبالتالي تقليل رفض الجسم لزراعة الأعضاء وهو ما يزيد من فرص نجاحها.



وأضافوا أنهم راجعوا أكثر من مرة خلال 10 أيام ولم يكن الدواء متوفرا هناك، ما يهدد بتراجع حالتهم الصحية.



وأشاروا أن الدواء غير متوفر في الصيدليات.



وبيّنوا أنه في حال لم يحصلوا على الدواء فإن الجسم سيهاجم الكلى باعتبارها جسم غريب ما يعني تضرر الشخص وعودته إلى غسيل الكلى مجددا.



يذكر أن "advagraf" هو دواء يستخدم كبح المناعة بعد زراعة الأعضاء كالقلب، الكلى أو الكبد (يستخدم عن طريق الفم أو عن طريق الحقن).

