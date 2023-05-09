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الثلاثاء، 09-05-2023 02:05 م

شكاوى مواطنين من عدم إلتزام مطاعم شعبية بالأسعار

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
اشتكى عدد من المواطنين من مخالفات لبعض المطاعم الشعبية بعدم الالتزام بالأسعار ، مؤكدين قيام بعض المطاعم برفع أسعار وجبات "الشاورما ودجاج الشواية والبروستد ووجبات اللحوم والدجاج".

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء إن وجبة الشاورما "العادي" من المفترض أن تباع بدينارين إلا أن بعض المطاعم المخالفة تبيع الوجبات بأكثر من دينارين و نصف.


وأضافوا أن سعر"بروستد" الدجاجة الواحدة تُباع في بعض المطاعم من 6 إلى 7 دنانير مشيرين أن الأسعار سابقاً لم تكن تتجاوز الـ 5 دنانير.


واشاروا انهم رصدوا ارتفاع أسعار هذه الوجبات منذ رمضان الماضي ، في حين أن هذه المطاعم من المفترض أنها تلتزم بأسعار محددة من نقابة المطاعم ووزارة الصناعة والتجارة .


من جهتها قالت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات إنها ستتحقق من من الشكوى الواردة مؤكدة على ضرورة التزام المطاعم الشعبية بقوائم الأسعار المعفاة من الضريبة. 


ودعت النقابة الجهات المعنية بتكثيف الرقابة ومتابعة الشكاوى والتحقق منها حفاظاً على حقوق المستهلك وحق المطاعم الملتزمة في التسعيرات الصادرة بشكل رسمي.


 




 

 


 

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