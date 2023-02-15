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الأربعاء، 15-02-2023 05:48 م

شنيكات تؤكد أهمية تكاتف الجهود لتفعيل سياسات الحماية الاجتماعية

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الوكيل الاخباري - أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، اليوم الأربعاء، ضرورة تكاتف الجميع للوصول إلى تفعيل سياسات الحماية الاجتماعية التي توليها الحكومة جل اهتمامها، لتخفيض نسب الفقر في الأردن.

وقال شنيكات، خلال جلسة حوارية مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني، والتي نظمها الصندوق مع البنك الدولي المدني، إن الصندوق يعمل على فتح آفاق جديدة مع المنظمات الدولية والمحلية في تنفيذ سياسة التخريج وتوفير التدريب الملائم المنتهي بالتشغيل.

وأكدت أهمية البرامج التي ينفذها الصندوق في تعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الصندوق أصبح محل تقدير المنظمات الدولية، كونه يعمل على حماية الفقراء وتصميم برامج أسهمت في تطوير آليات الاستهداف ما وضعه في مصاف المؤسسات الرائدة على المستوى الإقليمي.

وأضافت أن الصندوق بالتعاون مع جهات حكومية وجمعيات أهلية قدم بعض المشاريع المنزلية التي تهدف إلى إخراج الأسرة الفقيرة من دائرة الفقر لدائرة العمل والإنتاج، مشيرة إلى أهمية هذه الجلسات وضرورة شمولها لمناطق المملكة في المستقبل القريب.

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