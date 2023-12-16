شيوخ ووجهاء عمان الغربية: الأردنيون يسيرون خلف الملك في مساعيه الدولية والإقليمية

الوكيل الاخباري - أكد شيوخ ووجهاء وممثلون عن فعاليات شبابية من مناطق غرب عمان، وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، داعمين لجهود ومواقف جلالته الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وثمنوا، خلال لقائهم اليوم السبت برئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الحراك الملكي على الصعيد الإقليمي والدولي من أجل نصرة الأشقاء في غزة، وضمان استمرارية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.



وفي بداية اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك للحضور، وإعزازه بهم وبجميع الأردنيين.

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