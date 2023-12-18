شيوخ ووجهاء من عشائر بني خالد ومحافظة معان: الدبلوماسية الاردنية بقيادة الملك محرك أساسي لتوجيه البوصلة العالمية تجاه غزة

الوكيل الاخباري - أكد شيوخ ووجهاء من عشائر بني خالد ومن عشائر محافظة معان وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، داعمين لجهود ومواقف جلالته المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.



وثمنوا، خلال لقائهم اليوم الاثنين، برئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، في لقاءين منفصلين، الجهود التي يبذلها جلالة الملك على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل نصرة الأشقاء، ووقف الحرب على غزة وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.



وقالوا إن الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك، كانت محركا أساسيا لتوجيه بوصلة الرأي العام العالمي للوقوف على حقيقة ما يشهده قطاع غزة من مجازر وحشية ودمار طال جميع مناحي الحياة.



وفي بداية كل لقاء نقل العيسوي تحيات جلالة الملك للحضور، وفخره واعتزازه بهم وبجميع الأردنيين.



وقال العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يوظف مكانته الدولية لحشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة، وتسليط الضوء على حجم المأساة الإنسانية التي يواجهها وما لحقه من ظلم واضطهاد.



ولفت إلى أن الجهد الملكي ركز على حث المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر والمجازر الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتحذير من التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

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