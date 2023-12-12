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الثلاثاء، 12-12-2023 04:49 م

شيوخ ووجهاء من أبناء البادية وعشائر أبو تايه والعجارمة: ندعم مواقف الملك الشجاعة

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الوكيل الاخباري - أكد شيوخ ووجهاء من أبناء البادية الأردنية وعشائر أبو تايه والعجارمة وقوفهم صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، داعمين لمواقف جلالته المشرفة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية .

جاء ذلك خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، في ثلاثة لقاءات منفصلة.

وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك للحضور، واعتزاز جلالته بهم بجميع الأردنيين.

وأشار العيسوي إلى الجهود الكبيرة والشجاعة التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك من أجل وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء.

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