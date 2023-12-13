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الأربعاء، 13-12-2023 06:33 م

توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاربعاء الطريق الصحراوي الممتدّ من منطقة نزول النقب إلى منطقة الحميمة، والواقع ضمن اختصاص محافظتيّ معان والعقبة، بعد إنجاز أعمال إعادة تأهيله وتحسينه، بطول 17 كم.

واصدر الخصاونة توجيهات إلى ضرورة إدامة صيانة الطريق الصحراوي واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جودته ومأمونيته بما يوفر الراحة للمواطنين.

وقال الخصاونة ان إنجاز هذا المشروع يسهم في خدمة الواقعين الاقتصادي والتنموي، باعتباره شرياناً يخدم قطاعات حيوية مثل النقل والسياحة، ويعزز الربط بين جميع محافظات المملكة وميناء العقبة.

واضاف الخصاونة ان إنجاز هذا المشروع وافتتاحه يمثّل خطوة من الخطوات التي تعهّدت بها الحكومة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين التي يوجهنا جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليّ العهد بالعمل من أجلها.

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