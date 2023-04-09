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علان: أسعار ألبسة العيد ضمن معدلها الطبيعي ولا ارتفاعات

الأحد، 09-04-2023 12:58 م

علان: أسعار ألبسة العيد ضمن معدلها الطبيعي ولا ارتفاعات

محل اواعي


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان أن أسعار ملابس العيد ضمن معدلاتها الطبيعية في الأسواق المحلية . اضافة اعلان


وتوقع علان في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" بأن لا يكون هناك ارتفاعات بأسعار ألبسة عيد الفطر خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك .

وقال إن أغلب الألبسة المستوردة وصلت إلى الأردن ولا تأخير على وصول البضائع منوهاً على انسيابية تخليص البضائع في المراكز الجمركية .

وحول الحركة الشرائية نوه علان أن الأسبوع الأول من رمضان شهد ضعف بالإقبال مؤكداً أن خلال الاسبوع الثاني والثالث نشطت الحركة التجارية .

وتوقع أن يزداد الإقبال على شراء الملابس خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك .

 




 

 


 

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