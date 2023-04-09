علان: أسعار ألبسة العيد ضمن معدلها الطبيعي ولا ارتفاعات

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

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أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان أن أسعار ملابس العيد ضمن معدلاتها الطبيعية في الأسواق المحلية .وتوقع علان في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" بأن لا يكون هناك ارتفاعات بأسعار ألبسة عيد الفطر خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك .وقال إن أغلب الألبسة المستوردة وصلت إلى الأردن ولا تأخير على وصول البضائع منوهاً على انسيابية تخليص البضائع في المراكز الجمركية .وحول الحركة الشرائية نوه علان أن الأسبوع الأول من رمضان شهد ضعف بالإقبال مؤكداً أن خلال الاسبوع الثاني والثالث نشطت الحركة التجارية .وتوقع أن يزداد الإقبال على شراء الملابس خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك .