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الثلاثاء، 07-09-2021 10:19 ص

صدور أول دفعة بتثبيت عمال الوطن- اسماء

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الوكيل الاخباري- وافقت وزارة الإدارة المحلية، على تثبيت أول دفعة من عمال الوطن العاملين فعلياً كعمال وطن في الميدان والمطابقين لكافة الشروط المعلن عنها، و الدفعة الأولى كانت من بلدية آيل الجديدة.

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وكانت وزارة الإدارة المحلية، قد أعلنت عن البدء بتثبيت عمال الوطن العاملين.

وقالت الوزارة في بيان، إن القرار جاء بمتابعة حثيثة من نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بناءً على موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 28 من تموز الماضي، على تثبيت عمال الوطن الأردنيين العاملين في البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، العاملين بنظام المياومة والعاملين فعلياً كعمال وطن في الميدان.

وأضافت الوزارة أن القرار يهدف لتحفيز الشباب الأردني بالانخراط بمهنة عامل الوطن من خلال تأمين حياة كريمة لعمال الوطن، مشددة على سعي نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الدائم والمستمر وموقفه الداعم لتثبيت عمال الوطن خلال جولاته الميدانية المستمرة للاطلاع على احوالهم والتي تكللت بتثبيت أول دفعة اليوم.

وبينت أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تثبيت كافة المطابقين للشروط بناء على تعميم نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية على رؤساء اللجان والذي ينص على تثبيت عمال الوطن الأردنيين العاملين في البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، العاملين بنظام المياومة والعاملين فعلياً كعمال وطن في الميدان ممن جرى استخدامهم قبل تاريخ 31-12-2020 على وظائف الفئة الثالثة على جداول التشكيلات لكل بلدية، ومجالس الخدمات المشتركة شريطة أن لا يكون العامل مكلف بأعمال اخرى.

1- عمر ضيف الله محمد النعيمات

2- ياسر ركاد عودة السرور

3- حسن ياسر جمعة العرافدة

4- عبدة حابس محمد الجوابرة

5- حاتم عبدالله حمد السبوع

6- مجد عبدالمهدي عطية السليمان

7 فراس عبد محمد السحالين

8- محمود محمد عبدالله الخليفات

 

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