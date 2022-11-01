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الثلاثاء، 01-11-2022 05:07 م

صدور إرادتان ملكيتان بالبطاينة ومحمد صدقي

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية يوسف البطاينة ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية فنلندا.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني لدى البرازيل الدكتور معن محمد صدقي مساعدة، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية باراغواي.

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