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الأحد، 20-11-2022 12:47 م

صدور تعليمات المواصفات القياسية والقواعد الفنية

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية، مؤخرا، تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية.

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وتشتمل التعليمات على تطبيق المواصفات القياسية الدولية أوالإقليمية أو الوطنية كمواصفات قياسية أردنية أو كقواعد فنية أردنية باستخدام اجراء المسار السريع النافذ في الحالات الطارئة التي قد تمس الأمن الوطني أو صحة وسلامة المواطن أو ما تتطلبه التزامات المؤسسة.


كما تنص على تعميم مشاريع التصويت للمواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية على جميع الجهات المعنية ويتم إعطاء شهرين لإبداء الرأي ويمكن اختصار المدة عند الضرورة بموافقة مدير المديرية.


وتعتبر المواصفة القياسية وثيقة تحدد قواعد وإرشادات أو خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة للاستخدام العام المتكرر، كما تعتبر القاعدة الفنية وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة، وقد تشتمل المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف.

 




 

 


 

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